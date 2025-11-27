Sabotaggio Nord Stream, ucraino estradato dall’Italia in Germania

ucraino Serhiy Kuznetsov

Il cittadino ucraino Serhiy Kuznetsov, sospettato di essere coinvolto nel sabotaggio del gasdotto Nord Stream, Ã¨ stato estradato in Germania dalle autoritÃ  italiane. Lo ha confermato la Procura federale di Karlsruhe. Il sospettato sarÃ  poi trasferito ad Amburgo per il processo.

Kuznetsov aveva trascorso gran parte della sua detenzione in Italia nel carcere di massima sicurezza di Ferrara, dopo essere stato arrestato ad agosto sulla base di un mandato d’arresto europeo mentre si trovava in vacanza sulla costa adriatica con la moglie e i figli.Â  tgcom24.mediaset.it

