Germania, incidente a oleodotto: sversati 200mila litri di petrolio

Almeno 200mila litri di petrolio sono fuoriusciti dall’oleodotto del Brandeburgo, in Germania, a causa di un incidente avvenuto alla stazione della conduttura di Gramzow. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto con circa 100 unitÃ per domare il flusso. Stando all’azienda Pck, proprietaria dell’impianto, non vi sono elementi che fanno pensare a una causa esterna. Quello che si profila come un possibile disastro naturale Ã¨ avvenuto in un luogo in cui si stavano svolgendo dei lavori.

Erano in corso lavori di costruzione

Secondo quanto riferito, nelle ore precedenti lo sversamento erano in corso lavori di costruzione presso l’oleodotto. Il petrolio ha continuato a fuoriuscire fino a sera, seppur in quantitÃ minori. Speciali autobotti verranno utilizzate per raccogliere il petrolio, che si sta accumulando su un campo bagnato. L’operazione proseguirÃ per diverse ore e riprenderÃ al mattino.

Circa 100 vigili del fuoco sono sul posto, insieme a circa 25 dipendenti della raffineria Pck, proprietaria dell’oleodotto. L’Uckermark, la zona del Land in cui Ã¨ accaduto il fatto, Ã¨ il luogo in cui Ã¨ cresciuta l’ex cancelliera Angela Merkel, che spesso ci torna in vacanza.

Due operai colpiti dal getto

Due operai sarebbero stati colpiti dal potente getto di petrolio. Il contatto con il petrolio greggio puÃ² causare irritazione agli occhi e gravi danni agli organi; nel peggiore dei casi, puÃ² essere fatale..

Possibile disastro naturale

Riguardo alla potenziale contaminazione del suolo e delle falde acquifere, il capo dei vigili del fuoco Trenn ha dichiarato che, fortunatamente, i terreni agricoli circostanti erano molto bagnati dalla pioggia, quindi il petrolio, essendo piÃ¹ leggero dell’acqua, galleggia sostanzialmente in superficie e non Ã¨ penetrato in profonditÃ nel terreno. Pertanto, inizialmente si ritiene improbabile una contaminazione diffusa delle falde acquifere.

