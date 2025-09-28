Tentano di rubare la pistola ai carabinieri, “maranza” subito rilasciati

Tensione la scorsa notte in via Staizza a Castelfranco Veneto, nei pressi di alcuni locali notturni

Durante alcuni controlli anti-spaccio eseguiti da una pattuglia dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, due “maranza”, un 26enne marocchino di seconda generazione, originario del Beneventano e un 19enne di origine marocchina, entrambi residenti in provincia di Padova, sono stati arrestati.

I due, evidentemente alterati, probabilmente dall’alcol ma non sono, si sono rifiutati di fornire le proprie generalità, tentando poi di sfuggire al controllo aggredendo i militari e cercando di impossessarsi dell’arma d’ordinanza di uno dei carabinieri.

Per neutralizzare i due giovani i militari sono stati costretti a utilizzare lo spray urticante in dotazione, che ha consentito di immobilizzare e mettere in sicurezza entrambi, successivamente accompagnati nelle camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Castelfranco Veneto, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Nessuno dei militari è rimasto ferito così come i due “maranza” trattenuti e poi rilasciati.

