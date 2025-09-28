Droni “russi”, Zelensky: “Italia potrebbe essere la prossima”

L’Italia nel mirino dei droni della Russia?

L’avviso di Zelensky alla fine dell’ennesima giornata caratterizzata dall’allarme per sconfinamenti compiuti da velivoli e per violazioni degli spazi aerei di paesi Nato. : “L’Italia potrebbe essere la prossima”. Per il leader ucraino, il copione è chiaro: la Russia di Vladimir Putin sta mettendo alla prova le difese e le reazioni dei paesi Nato.

“Sta testando la loro capacità di difendersi e cercare di influenzare le società in modo che le persone cominceranno a chiedersi, ‘se non possiamo proteggerci perché dobbiamo continuare a sostenere l’Ucraina?’ Sono operazioni dirette a ridurre l’assistenza all’Ucraina, in particolare prima dell’inverno”.

Le parole di Zelensky commentate dal ministro Tajani

“L’Italia nel mirino dei droni? Mi auguro che questo non accada, non credo che Putin voglia scatenare la terza guerra mondiale, non credo neanche che l’Italia sia un obiettivo militare”, dice a 4 di Sera. “Comunque la nostra difesa aerea è sempre in grado di verificare ciò che accade, è in grado di abbattere droni che possono avere intenzioni minacciose, quindi come la Nato è in grado di farlo”, aggiunge il numero 1 della Farnesina, che fornisce la sua lettura della situazione generale.

"Io credo che Putin stia testando le reazioni dell'Occidente, ma l'Occidente ha sempre dimostrato di saper reagire. Quando ero un giovane ufficiale dell'aeronautica militare, alla fine degli anni '70, queste operazioni di violazione del confine Nato le facevano i Mig dell'Unione Sovietica e dell'ex Jugoslavia. Non è la prima volta che accade", afferma.