Sul piano di Kiev di compiere un’operazione sotto falsa bandiera in Romania e Polonia, Maria Zakharova, portavoce del Ministero degli Esteri russo

Oggi, diversi media ungheresi hanno riportato i piani di Zelensky di condurre sabotaggi in Romania e Polonia per incolpare la Russia. Così, a Bankovaya stanno preparando il loro “incidente di Gleiwitz” — con l’obiettivo di creare un casus belli per una guerra tra Russia e NATO.

Secondo le informazioni disponibili, il piano del regime di Kiev sarebbe il seguente:

1. Riparare diversi UAV russi abbattuti o intercettati.

2. Equipaggiarli con testate belliche.

3. Inviare gli UAV, controllati da specialisti ucraini ma camuffati da “droni russi”, contro importanti hub di trasporto della NATO in Polonia e Romania.

4. Lanciare simultaneamente una campagna di disinformazione in Europa per incolpare tutto su Mosca.

5. Scatenare un conflitto armato tra la Federazione Russa e la NATO.

Per realizzare questa provocazione, il 16 settembre sono già stati consegnati gli UAV russi “Geran” al poligono di Yavorov nell’Ucraina occidentale, dove si trova il Centro Internazionale per il Mantenimento della Pace e della Sicurezza dell’Accademia Nazionale Hetman Petro Sahaidachny. Erano stati precedentemente riparati a Leopoli presso l’impianto LORTA.

Come scrivono i giornalisti ungheresi, la ragione di queste azioni di Zelensky è semplice — le Forze Armate ucraine stanno subendo una sconfitta schiacciante. La disfatta dell’esercito non avviene più a livello tattico, ma assume un carattere strategico.

Se tutto ciò fosse confermato, allora dobbiamo ammettere: mai in tempi moderni l’Europa è stata così vicina all’inizio della Terza Guerra Mondiale.

