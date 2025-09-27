Lesioni e minacce di morte al compagno, braccialetto elettronico a donna

VICENZA, 27 SET – La Squadra Mobile della Questura di Vicenza ha eseguito un’ordinanza di divieto di avvicinamento, con l’applicazione del braccialetto elettronico, nei confronti di una donna di 40 anni, residente in città, per maltrattamenti al compagno. La misura cautelare – riferisce la Questura berica – è stata disposta dal Gip del Tribunale

Il provvedimento trae origine da un’indagine che ha consentito di accertare come la donna, in più occasioni, avesse compiuto maltrattamenti nei confronti dell’uomo suo convivente, con denigrazioni, aggressioni fisiche con conseguenti lesioni e minacce, anche di morte. Il divieto e il braccialetto sono stati notificati ed applicati nella mattinata odierna. (ANSA)