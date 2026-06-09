Genova, accoltella il convivente dopo una lite: cilena ai domiciliari

È stata arrestata con l’accusa di tentato omicidio la donna che ha accoltellato il compagno al culmine di una lite in un appartamento a Genova

Sono circa le 19 di lunedì 8 giugno nel quartiere di Cornigliano, quando la 41enne di origine cilena avrebbe colpito l’uomo, un colombiano di 42 anni, per legittima difesa. Dopo esser stato ferito, l’uomo è riuscito a uscire in strada per chiedere aiuto e alcuni passanti hanno chiamato i soccorsi. È stato portato in codice rosso all’ospedale San Martino, è in prognosi riservata ma non è in pericolo di vita.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti sarebbe stato l’uomo per primo a picchiare e a minacciare la compagna con il coltello. Lei al quel punto avrebbe afferrato l’arma e lo avrebbe colpito con un fendente al torace. Inoltre, una volta arrivati all’ospedale anche la donna è stata medicata per alcune contusioni e una ferita da taglio al tallone, prima di essere arrestata dai poliziotti delle volanti. Adesso si trova ai domiciliari nella sua abitazione, insieme ai tre figli di cui il più piccolo ha solo 10 mesi.

Entrambi avrebbero dei precedenti, la donna ai domiciliari

Secondo quanto risulta entrambi avrebbero precedenti, ma non ci sarebbe nessuna denuncia pregressa per maltrattamenti nei confronti della donna. La polizia in una nota ha spiegato così quanto accaduto: “Giunti nell’androne del palazzo, gli operatori hanno trovato un uomo, un colombiano di 42anni, riverso a terra con una profonda ferita all’altezza del petto che, in stato di semi-incoscienza, ha riferito di essere stato colpito dalla compagna. Subito dopo aver affidato la vittima alle cure dei sanitari, gli agenti si sono recati nell’abitazione, ove era presente la donna insieme ai tre figli, di cui il più piccolo di 10 mesi.

Dopo aver raccolto testimonianze, hanno individuato la 41enne cilena, la quale a sua volta presentava delle ferite, come presunta autrice dell’accoltellamento ai danni dell’uomo – prosegue la nota -. Entrambi sono stati trasportati al pronto soccorso: l’uomo è stato ricoverato presso l’ospedale San Martino in prognosi riservata, la convivente è stata dimessa con 15 giorni di prognosi per contusioni al volto e una ferita da taglio al tallone.

Condotta, poi, in questura, la 41enne, è stata arrestata, privata dei documenti validi per l’espatrio e sottoposta agli arresti domiciliari presso il suo domicilio. Polizia Scientifica sul posto per effettuare i rilievi e chiarire la dinamica dell’accaduto”.

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