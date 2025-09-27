Danimarca, “avvistati droni”

Droni non identificati sono stati avvistati sopra la più grande base militare della Danimarca

Si tratterebbe dell’ultimo di una serie di avvistamenti che le autorità danesi hanno definito un “attacco ibrido”. “Posso confermare che c’è stato un episodio intorno alle 20:15 di venerdì, che è durato alcune ore. Uno o due droni sono stati osservati all’esterno e sopra la base aerea”, ha detto l’ufficiale di servizio Simon Skelsjaer, riferendosi alla base militare di Karup. I vettori non sono stati abbattuti. tgcom24.mediaset.it