Droni russi, quando le balle superano ogni limite

“Ci mancavano i danesi ed i norvegesi, due popoli che erano esempio di correttezza e onestà, cosa sono diventati?

Raccontaballe, ma della peggior risma.

Droni russi che dopo aver volteggiato sull’aeroporto di Copenaghen spariscono nel nulla, nemmeno nei film di fantascienza.

Non sono segnali che mi fanno star tranquillo.”

(Prof. Giancarlo Marcotti – Finanza In Chiaro)