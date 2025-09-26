Roma, marocchino nella fontana del Vittoriano per rubare le monete

Un bagno nella fontana del Vittoriano per rubare le monete lanciate dai turisti. È accaduto in pieno giorno, intorno alle 14:30

L’uomo, un cittadino di origine marocchina di 40 anni, con un’azione improvvisa, ha cercato di immergersi nella fontana dell’Adriatico, una delle due fontane che fiancheggiano la scalinata del Vittoriano

Ladro di monete nella fontana del Vittoriano

Obiettivo dell’uomo sottrarre le monetine lanciate dai turisti, ma è stato subito bloccato dagli agenti del I gruppo Centro della polizia locale di Roma Capitale, in servizio di vigilanza a piazza Venezia. I caschi bianchi sono intervenuti immediatamente, facendolo desistere dal suo intento e uscire subito dall’acqua.

Per il 40enne, oltre alla sanzione prevista dal Regolamento di Polizia urbana, è scattata l’annessa misura dell’ordine di allontanamento.

