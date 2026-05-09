Rapper Ozymandias: ‘5 ragazzi di colore mi hanno spaccato di botte’

“Mi hanno spaccato di botte a San Lorenzo, sotto la piazza”

ROMA – Il video denuncia arriva da Ozymandias, giovane rapper che aveva partecipato ad X Factor 2024. Giovanni Fausto Meloni ha raccontato l’accaduto attraverso un video reso pubblico sul suo canale Instagram e rilanciato anche dalla pagina Mondorap.it. Con il viso tumefatto, in un letto d’ospedale l’artista ha denunciato quanto sarebbe accaduto nella notte nel quartiere universitario di Roma.

Il video di Ozymandias

Forti le immagini postate da Ozymandis, che in un video denuncia: “Grazie a tutti quelli che mi stanno scrivendo. Non è un effetto speciale: mi hanno spaccato di botte a San Lorenzo, sotto la piazza. Sono arrivati cinque ragazzi, non ricordo… c’era uno con la tuta blu, cinque ragazzi di colore. Non ricordo nient’altro. Hanno tirato due pugni in faccia a una persona vicino a me, mi sono messo in mezzo per dividerli e mi hanno spaccato di botte. Anche mentre ero per terra hanno iniziato a tirarmi i calci in testa, i pezzi di mer**.

Il mondo fa schifo

Un video di quasi un minuto nel quale il rapper conclude: “Però io sono ancora qua, sono vivo. Il mio naso sta bene, i denti stanno bene. E grazie a tutti quelli che si sono preoccupati. Il mondo fa schifo, la gente è cattiva, però resistiamo. E io resisterò. Ozylandia fuori il 29 maggio. Pensiamo alle cose belle, pensiamo alla musica. Buonasera”.

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