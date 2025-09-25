Nato, Rutte: “abbattere i jet russi se necessario”

Rutte: “D’accordo con Trump, abbattere jet russi se necessario”

Il segretario generale della Nato Mark Rutte ha espresso il suo sostegno alla posizione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, secondo cui i paesi membri della Nato dovrebbero essere pronti, se necessario, ad abbattere droni e jet russi che entrano nel loro spazio aereo.

“Se così fosse necessario. Sono totalmente d’accordo con il presidente Trump: se così fosse necessario”, ha detto Rutte in un’intervista a Fox News.

Caccia Nato intercettano 5 jet russi vicino alla Danimarca

“Due caccia Gripen ungheresi della Nato Baltic Air Policing sono decollati oggi dalla base di Siauliai in Lituania in risposta a un Su-30, un Su-35 e tre MiG-31 russi che volavano in prossimità dello spazio aereo danese, dimostrando l’impegno dell’Alleanza a proteggere e salvaguardare i Paesi Baltici e il fianco orientale”. Lo fa sapere il Comando Aereo Alleato.

