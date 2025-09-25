Meloni: ‘Mediterraneo globale, puntiamo a essere hub di energia’

“Noi siamo al centro di uno spazio marittimo, il Mediterraneo, che proietta la sua rilevanza ben al di là dei suoi confini ed è protagonista delle comunicazioni globali come cerniera tra l’Atlantico e l’Indopacifico. In questi anni ho maturato una convinzione diversa: perimetrare il nostro mare è un errore.

Ecco perchè sono convinta che si debba parlare di Mediterraneo globale per guardare al Mediterraneo non come un mare estraneo alle sfide del nostro tempo ma come uno spazio che si allarga oltre i confini naturali. Parlare di Mediterraneo globale significa essere consapevoli innanzitutto come italiani delle straordinarie opportunità per la nostra nazione che del Mediterraneo è centro e crocevia ed è questa consapevolezza che ci ha spinto come governo a a dare profondità a questa vocazione geopolitica dando forma ad una visione di sistema.

Penso al lavoro che stiamo facendo per dare sostanza all’ambizione di diventare un hub energetico per l’Europa. C’è un mosaico strategico che parla italiano”. Lo afferma la premier Giorgia Meloni, al Forum internazionale “Risorsa Mare” in corso a Civitavecchia. ANSA