Tajani: ‘accelerare adesione dei paesi dei Balcani all’UE’

ImolaOggiPOLITICA, News 2026

Antonio Tajani

Roma, 17 mar. – “Io credo che non si possa deludere alcun paese dei Balcani, prima entrano i Balcani, poi l’Ucraina. Non siamo contrari all’ingresso dell’Ucraina ma non possiamo permettere che i Balcani si allontanino dall’Europa perchÃ© non abbiamo mantenuto gli impegni. L’Italia vuole mantenere gli impegni presi e faremo di tutto perchÃ© si possa accelerare l’ingresso dei paesi dei Balcani candidati a far parte dell’Ue”.

Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani rispondendo, in un punto stampa a Trieste prima della Conferenza per il Trentennale del Segretariato Esecutivo dell’Iniziativa Centro Europea (Ince). (askanews)

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