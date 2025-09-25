Flotilla, anche la Spagna invia una nave militare

Il presidente del governo spagnolo Pedro Sánchez ha annunciato da New York, alla vigilia della sua partecipazione all’Assemblea generale dell’Onu, l’invio di un’unità della Marina per assistere la “Global Sumud Flotilla”, la missione umanitaria diretta a Gaza che negli ultimi giorni è stata oggetto di ripetuti attacchi.

L’annuncio di Sanchez dopo gli attacchi

“Domani stesso una nave salperà da Cartagena con tutti i mezzi necessari per portare aiuto alla Flotilla e intervenire in caso sia necessario un soccorso o un’operazione di salvataggio”, ha dichiarato Sánchez, specificando che si tratta della nave di azione marittima “Furor”, un guardacoste d’altura dell’esercito spagnolo.

La decisione del governo spagnolo giunge dopo il nuovo attacco registrato nella notte di mercoledì al largo di Creta, quando la Flotilla, composta da oltre 50 imbarcazioni, ha denunciato almeno 13 esplosioni, voli di droni non identificati e interferenze elettroniche. Non si sono verificati feriti, ma l’episodio ha accresciuto l’allarme sulla sicurezza della missione.

