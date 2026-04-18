Iran, Hormuz chiuso nuovamente a causa del blocco Usa

ImolaOggiESTERI, News 2026

Stretto di Hormuz

Il comando militare iraniano afferma di aver nuovamente chiuso Hormuz a causa del blocco statunitense

Teheran chiuderÃ  nuovamente lo Stretto di Hormuz se gli Stati Uniti continueranno il blocco dei porti dell’Iran, ha dichiarato il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf. “Con il proseguimento del blocco, lo Stretto di Hormuz non rimarrÃ  aperto”, ha scritto Ghalibaf su X aggiungendo che il transito attraverso il canale dipenderÃ  dall’autorizzazione dell’Iran.

Trump, senza un accordo di pace il blocco dei porti iraniani resta

Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che manterrÃ  il blocco Usa dei porti iraniani se non verrÃ  raggiunto un accordo di pace con Teheran, aggiungendo che potrebbe non estendere il cessate il fuoco dopo la sua scadenza di mercoledÃ¬. ANSA

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