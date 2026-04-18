Iran, Hormuz chiuso nuovamente a causa del blocco Usa

Il comando militare iraniano afferma di aver nuovamente chiuso Hormuz a causa del blocco statunitense
Teheran chiuderÃ nuovamente lo Stretto di Hormuz se gli Stati Uniti continueranno il blocco dei porti dell’Iran, ha dichiarato il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf. “Con il proseguimento del blocco, lo Stretto di Hormuz non rimarrÃ aperto”, ha scritto Ghalibaf su X aggiungendo che il transito attraverso il canale dipenderÃ dall’autorizzazione dell’Iran.
Trump, senza un accordo di pace il blocco dei porti iraniani resta
Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che manterrÃ il blocco Usa dei porti iraniani se non verrÃ raggiunto un accordo di pace con Teheran, aggiungendo che potrebbe non estendere il cessate il fuoco dopo la sua scadenza di mercoledÃ¬. ANSA