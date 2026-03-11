Protesta per la Flotilla, indagati a Parma 4 esponenti Pd

PARMA, 11 MAR – Ci sono anche 4 esponenti del Pd, due assessori e due consiglieri comunali, tra i 21 destinatari di avvisi di fine indagine recapitati dalla Procura di Parma ad altrettanti indagati per la manifestazione dell’1 ottobre a sostegno della Global Sumud Flotilla, corteo che terminÃ² con l’occupazione dei binari.

L’indagine Ã¨ firmata dal procuratore Alfonso D’Avino. L’avviso Ã¨ stato notificato agli assessori alla sicurezza Francesco De Vanna, ai servizi educativi Caterina Bonetti, e alle consigliere Gabriella Corsaro e Victoria Oluboyo. I reati sono interruzione di pubblico servizio e blocco ferroviario e stradale. (ANSA)

