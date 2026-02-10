Arrivati in Italia altri 117 palestinesi, 26 bisognosi di cure

Sono decollati nel tardo pomeriggio di ieri dall’aeroporto israeliano di Eilat tre velivoli dell’Aeronautica Militare, impegnati in una nuova operazione umanitaria congiunta a favore della popolazione civile della Striscia di Gaza. A bordo si trovavano 26 pazienti che necessitano di cure mediche urgenti, accompagnati dai rispettivi familiari, per un totale di 117 persone. I velivoli erano diretti verso gli aeroporti di Ciampino, Pisa e Milano Linate, dove l’arrivo era previsto in tarda serata.

I pazienti sono stati immediatamente presi in carico dalle strutture del Servizio Sanitario Nazionale per ricevere le cure specialistiche necessarie.L’operazione Ã¨ stata resa possibile grazie al coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla sinergia tra il Ministero della Difesa, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero dell’Interno, il Ministero della Salute e il Dipartimento della Protezione Civile, con il contributo della Croce Rossa Italiana e delle strutture sanitarie coinvolte.Â Un lavoro di squadra che conferma la capacitÃ  dell’Italia di agire in modo unitario ed efficace nelle emergenze umanitarie.

“Questa operazione Ã¨ il frutto di un impegno corale e di una collaborazione costante tra tutte le componenti dello Stato. L’Italia dimostra di saper tradurre i valori di solidarietÃ  e responsabilitÃ  in interventi concreti a sostegno della popolazione civile. Le Forze Armate, insieme al personale degli altri Ministeri e degli enti coinvolti, operano con professionalitÃ  e spirito di servizio per garantire un aiuto reale a chi soffre. Ãˆ cosÃ¬ che il nostro Paese contribuisce, con discrezione ed efficacia, alle iniziative a carattere umanitario”, ha dichiarato il Ministro della Difesa, Guido Crosetto.

Con questa operazione, il numero complessivo di civili palestinesi trasferiti e assistiti nel nostro Paese supera le 900 unitÃ . Il trasferimento dei pazienti si inserisce nel piÃ¹ ampio impegno umanitario dell’Italia a favore della popolazione civile di Gaza, che comprende l’invio di aiuti via mare e via aerea, il supporto sanitario e la partecipazione alla missione europea EUBAM Rafah, recentemente tornata operativa presso l’omonimo valico.
