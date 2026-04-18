Parma, turisti aggrediti per rapina: arrestati due marocchini

Brutta disavventura per due turisti svedesi nella serata dello scorso 8 aprile nei pressi della stazione ferroviaria di Parma, dove hanno subito una tentata rapina poi sventata grazie al tempestivo intervento della Polizia Ferroviaria.

Intorno alle ore 23, una pattuglia della Polfer impegnata nei consueti servizi di vigilanza rafforzata dello scalo ha ricevuto una segnalazione dalla Sala Operativa relativa a unâ€™aggressione avvenuta in via Borsellino, dove due viaggiatori erano stati assaliti mentre rientravano a piedi verso la struttura alberghiera in cui alloggiavano.

Secondo quanto ricostruito, i turisti sarebbero stati seguiti e successivamente avvicinati con un pretesto da due soggetti stranieri, con lâ€™intento di sottrarre loro portafogli e beni personali. Lâ€™azione sarebbe poi degenerata in unâ€™aggressione fisica, ma la reazione delle vittime ha impedito che la rapina venisse portata a termine, costringendo i responsabili alla fuga.

Lâ€™intervento degli agenti Ã¨ stato immediato: giunti sul posto in pochi minuti, i poliziotti hanno individuato ancora in zona i presunti autori dellâ€™aggressione, riuscendo a inseguirli e bloccarli allâ€™incrocio tra via Falcone e via Bottego prima che potessero dileguarsi.

I due turisti sono stati successivamente soccorsi e accompagnati al Pronto Soccorso. Uno dei due ha riportato lievi lesioni al collo, con una prognosi di tre giorni.

Determinanti per lâ€™identificazione dei responsabili sia il riconoscimento da parte delle vittime, sia le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, che hanno confermato anche il pedinamento precedente al tentativo di rapina.

I due arrestati, entrambi di nazionalitÃ marocchina, sono un 20enne giÃ noto alle forze dellâ€™ordine e sottoposto allâ€™obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, e un 31enne senza precedenti. Al termine delle formalitÃ di rito sono stati arrestati in flagranza per tentata rapina aggravata in concorso e trasferiti presso la Casa Circondariale di Parma.

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