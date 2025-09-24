Zelensky: “Putin ha paura di un faccia a faccia”

“Penso che con Trump abbiamo un rapporto migliore che in passato. Le bugie di Putin ci hanno ostacolato”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un’intervista a Fox, sottolineando che il presidente russo “ha paura di un faccia a faccia”.

Usa-Russia: mercoledì incontro tra Rubio e Lavrov

È previsto mercoledì un incontro tra il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov e il segretario di stato americano Marco Rubio. Lo ha dichiarato il vice ministro degli Esteri russo, Sergej Vershinin. tgcom24.mediaset.it