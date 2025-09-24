Trump: “La Nato può abbattere aerei russi che sconfinano”

‘Yes, I do’. Trump risponde ad una domanda netta: ‘I paesi della Nato dovrebbero abbattere i jet russi che entrano nel loro spazio aereo?’, “Sì” la risposta. Gli Stati Uniti interverrebbero accanto ai paesi alleati in questa eventuale situazione? “Dipende dalle circostanze. Sapete, noi siamo una posizione risoluta in relazione alla Nato”, aggiunge.

La gente pensava che la guerra sarebbe finita in fretta perché la Russia è una grande potenza militare ma l’Ucraina combatte con valore. La guerra avrebbe dovuto chiudersi in 3-4 giorni, non è positivo per la Russia: dopo 3 anni e mezzo di combattimenti duri, non è finita”, ribadisce Trump, ricordando che la Nato ora acquista armi dagli Stati Uniti e le gira a Kiev.

Più prudenza nelle risposte alle domande sul rapporto compromesso con Vladimir Putin (“Ve lo farò sapere tra un mese”) e sull’impegno americano per le garanzie di sicurezza chieste da Kiev in uno scenario post-guerra: “Speriamo di essere nella posizione di parlarne più avanti”.

La Russia, fa eco Zelensky, sta lanciando droni a lungo raggio nello spazio aereo dei paesi della Nato per sondare le difese dell’alleanza militare e cercarne i punti deboli. “Cercherà di trovare i punti deboli in Europa, nei paesi della Nato, ci proverà”, aggiunge il presidente ucraino in una conferenza stampa alle Nazioni Unite.

