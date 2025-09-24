Milano, ipovedente picchiato e rapinato in tram: arrestati due marocchini pluripregiudicati

MILANO, 24 SET – Avevano rapinato a bordo di tram un ipovedente di 55 a Milano, colpendolo a calci e pugni e scaraventandolo fuori dal mezzo. Gli avevano rubato due borse con strumenti (lenti e video – ingranditori) per la cura dell’ipovedenza per un valore di circa 2.000 euro. Ora la polizia di Stato, coordinata dalla procura di Milano, ha eseguito una misura di custodia cautelare in carcere per due marocchini di 29 e 42 anni per rapina aggravata in concorso.

Era il pomeriggio del 12 agosto, a bordo del tram 15, in via dei Missaglia, nei pressi della fermata ATM “Missaglia – Feraboli” quando il 55enne, portatore di disabilità, era stato ripetutamente colpito con violenza al volto, per poi essere scaraventato fuori dalla vettura prima di essere derubato.

La vittima era stata trasportata all’ospedale “Humanitas” di Rozzano con diversi ematomi sul volto, sulle labbra e sul petto, diverse escoriazioni su entrambi i gomiti e la maglia strappata. L’uomo era stato poi dimesso con prognosi di sette giorni. I poliziotti dei “Falchi” della Squadra Mobile milanese sono riusciti a risalire all’identità dei due marocchini pluripregiudicati, di 42 e 29 anni, ai quali è stato notificato il provvedimento nella Casa Circondariale “Francesco di Cataldo” di Milano, ove erano già detenuti per un’altra causa.

I due uomini, infatti, erano stati arrestati a Ferragosto, per resistenza a pubblico ufficiale, dagli agenti delle Volanti perché, dopo aver tentato la fuga a bordo di uno scooter rubato, una volta fermati, avevano aggredito violentemente i poliziotti. (ANSA)