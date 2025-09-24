Attacchi a Flotilla, Tajani: ‘Israele tuteli chi è a bordo’

ImolaOggi POLITICA, News 2025

Spese militari, Tajani

ROMA, 24 SET – Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in missione a New York per l’assemblea generale Onu, ha chiesto all’ambasciata a Tel Aviv di assumere informazioni e di rinnovare la richiesta già fatta di garantire la assoluta tutela del personale imbarcato sulla Flotilla per Gaza, missione che in queste ore è oggetto di un attacco mentre incrocia in acque internazionali a sud di Creta. La Farnesina aveva fatto già segnalazioni alle autorità di Israele affinché qualsiasi operazione delle forze armate sia condotta rispettando il diritto internazionale e un principio di assoluta cautela. (ANSA).

Articoli correlati

Elly Schlein

Flotilla, Schlein: ‘Israele attacca l’Italia, Meloni non può tacere’

Flotilla per Gaza

Flotilla, “siamo stati attaccati con i droni”

Elly Schlein

Schlein: ‘non criminalizzare il dissenso perchè qualche centinaio di manifestanti ha ferito 60 agenti’

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *