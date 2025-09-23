Schlein: ‘non criminalizzare il dissenso perchè qualche centinaio di manifestanti ha ferito 60 agenti’

Elly Schlein

Roma, 23 set.  – “Dico al governo: smettetela di criminalizzare ogni piazza e ogni forma di dissenso, non potete ignorare un sentimento che è fortissimo attraversa tutto il paese”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein parlando alla direzione del partito.

Non è accettabile – ha aggiunto – che il governo usi gli atti violenti di qualche centinaio di manifestanti che hanno colpito la stazione di Milano e ferito 60 agenti di polizia per provare a coprire o ignorare il grido di quelle centinaia di migliaia i manifestanti – la stragrande maggioranza – che in modo del tutto pacifico, in tutto il paese e in tante città, hanno scioperato e manifestato per i palestinesi”. (askanews)

