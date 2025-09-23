Oms, in vigore le nuove norme del Trattato sanitario globale

Tedros OMS più forte

Dal 19 settembre 2025 sono ufficialmente in vigore le modifiche al Regolamento Sanitario Internazionale (IHR)

Il nuovo quadro normativo guida 196 Stati – tra cui tutti i Paesi membri dell’OMS – nella gestione dei rischi sanitari globali. Le nuove disposizioni, adottate nel 2024 all’Assemblea Mondiale della Sanità di Ginevra, nascono dalle lezioni apprese con il Covid-19 e mirano a rafforzare la cooperazione internazionale in caso di emergenze sanitarie.

Le novità principali

– nuovo livello di allerta globale: la “pandemic emergency”, attivabile quando un rischio sanitario va oltre lo stato di emergenza di salute pubblica internazionale (PHEIC) e minaccia di diventare, o è già diventato, una pandemia con impatti estesi su sistemi sanitari e società;
– istituzione delle Autorità nazionali IHR, per coordinare l’attuazione del regolamento nei singoli Paesi;
– maggior accesso equo a prodotti medici e finanziamenti, con principi di solidarietà internazionale.

Il rafforzamento del Regolamento Sanitario Internazionale rappresenta un impegno storico per proteggere le generazioni future dall’impatto devastante di epidemie e pandemie”, ha dichiarato il direttore generale dell’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Nessuno è al sicuro finché non lo siamo tutti: gli emendamenti riaffermano la responsabilità e la solidarietà condivise di fronte ai rischi sanitari globali”.

Nonostante undici Stati abbiano respinto le modifiche, per la maggior parte dei Paesi le nuove regole sono vincolanti. L’OMS supporterà i governi nell’integrazione delle novità nei sistemi normativi nazionali e nel potenziamento delle capacità istituzionali.

Le revisioni – le prime dal 2005, post SARS – si accompagnano al nuovo Accordo pandemico OMS, che include anche un allegato in negoziazione su Pathogen Access and Benefit Sharing.
https://www.sanita33.it

Regolamento Sanitario Internazionale. PIAZZA LIBERTA’, puntata di mercoledì 18 settembre 2024

