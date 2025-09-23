Oms, in vigore le nuove norme del Trattato sanitario globale

Dal 19 settembre 2025 sono ufficialmente in vigore le modifiche al Regolamento Sanitario Internazionale (IHR)

Il nuovo quadro normativo guida 196 Stati – tra cui tutti i Paesi membri dell’OMS – nella gestione dei rischi sanitari globali. Le nuove disposizioni, adottate nel 2024 all’Assemblea Mondiale della Sanità di Ginevra, nascono dalle lezioni apprese con il Covid-19 e mirano a rafforzare la cooperazione internazionale in caso di emergenze sanitarie.

Le novità principali

– nuovo livello di allerta globale: la “pandemic emergency”, attivabile quando un rischio sanitario va oltre lo stato di emergenza di salute pubblica internazionale (PHEIC) e minaccia di diventare, o è già diventato, una pandemia con impatti estesi su sistemi sanitari e società;

– istituzione delle Autorità nazionali IHR, per coordinare l’attuazione del regolamento nei singoli Paesi;

– maggior accesso equo a prodotti medici e finanziamenti, con principi di solidarietà internazionale.

“Il rafforzamento del Regolamento Sanitario Internazionale rappresenta un impegno storico per proteggere le generazioni future dall’impatto devastante di epidemie e pandemie”, ha dichiarato il direttore generale dell’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Nessuno è al sicuro finché non lo siamo tutti: gli emendamenti riaffermano la responsabilità e la solidarietà condivise di fronte ai rischi sanitari globali”.

Nonostante undici Stati abbiano respinto le modifiche, per la maggior parte dei Paesi le nuove regole sono vincolanti. L’OMS supporterà i governi nell’integrazione delle novità nei sistemi normativi nazionali e nel potenziamento delle capacità istituzionali.

Le revisioni – le prime dal 2005, post SARS – si accompagnano al nuovo Accordo pandemico OMS, che include anche un allegato in negoziazione su Pathogen Access and Benefit Sharing.

