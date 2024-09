Regolamento Sanitario Internazionale. PIAZZA LIBERTA’, puntata di mercoledì 18 settembre 2024

PIAZZA LIBERTÀ, puntata di mercoledì 18 settembre 2024 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLibertaPARLIAMO

PARLIAMO DELLA CESSIONE DI SOVRANITA’ ALL’OMS E ALL’ONU, ARGOMENTO FONDAMENTALE PER IL FUTURO DEI POPOLI

Chi è ancora sveglio, si è già accorto che è in atto un golpe mondiale. Organizzazioni private, controllate da élite sovranazionali, con un colpo di mano, hanno instaurato una oligarchia che governa il mondo: un governo unico mondiale, il famigerato NWO; una sorta di isola di utopia dove due organizzazioni, l’Onu e la su agenzia Oms, decidono le sorti dei popoli e del pianeta.

Per ratificare questo progetto criminoso, criminogeno e criminale che parte da lontano, hanno bisogno soltanto altri pochi mesi. E’ il tempo che ci separa dalla schiavitù o dalla libertà. Nel frattempo prosegue imperterrito e indisturbato il piano di controllo e di decimazione della popolazione attraverso la cancellazione dei diritti umani e costituzionali, con lo scopo di sottrarre sovranità sanitaria e nazionale.

Ospiti di Armando Manocchia:

Daniele Trabucco – Costituzionalista,

Leonardo Guerra – biologo molecolare,

Franco Stocco – già dirigente Big Pharma,

I quali pensano che la vita e la libertà e la dignità siano fattori troppo seri per lasciarli in mano all’Oms e all’Onu ed hanno fondato la CIMG, la Commissione Informativa Medico Giuridica, il cui obiettivo è quello di trasmettere l’arte della Democrazia e cioè l’arte di pensare e discutere insieme in modo indipendente. Insomma: insegnare alle persone come pensare piuttosto che cosa pensare per fermare questo genocidio vaccinale. Pertanto, bisogna fare l’impossibile affinché il Governo Italiano rifiuti sistematicamente qualsiasi possibilità di aderire al RSI e al Trattato pandemico.

PIAZZA LIBERTA’ è il programma condotto da Armando Manocchia che fa la differenza tra informazione e propaganda.

Sosteneteci con una donazione

► https://www.imolaoggi.it/donazioni/

SEGUITECI SU

Telegram – https://t.me/piazzalibertaufficiale

Facebook – https://www.facebook.com/PiazzaLibertaUfficiale/

Rumble – https://rumble.com/c/PiazzaLiberta