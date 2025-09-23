Crosetto: ‘Mosca vuole piegare Kiev’

Crosetto

“Ho l’impressione che quello che sta facendo la Russia più che una provocazione alla Nato sia un modo per distogliere da quello che stanno facendo in Ucraina, dove hanno aumentato notevolmente gli attacchi, perché c’è un tentativo russo, prima che arrivi l’inverno, di piegare l’Ucraina definitivamente”.

Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, che è giunto nella base estone di Amari, dove opera un contingente italiano per la missione di pattugliamento e difesa aerea sul fronte fiano Est, in particolare il Baltico. (ANSA)

La mappa dei MIG russi che violano spazio aereo estone? E’ un disegno

