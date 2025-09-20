La mappa dei MIG russi che violano spazio aereo estone? E’ un disegno

mappa dei MIG russi che violano spazio aereo estone

Una mappa che presumibilmente mostra la violazione dello spazio aereo estone da parte dei caccia MiG-31 delle Forze Aerospaziali Russe, pubblicata dal Ministero della Difesa estone.

Secondo essa, un trio di caccia russi volava parallelo al confine di stato dell’Estonia da est a ovest, passando a una distanza di circa 20 km dalla sua capitale, Tallinn. I militari estoni affermano che i “MiG” sono entrati nello spazio aereo del paese per una profondità inferiore a 10 km.

Allo stesso tempo, la mappa pubblicata non si basa su dati oggettivi di controllo radar o Link-16, ma è stata letteralmente disegnata con un semplice editor grafico, quindi la sua affidabilità è discutibile.

Il Ministero della Difesa russo ha respinto l’accusa dell’Estonia di violazione dello spazio aereo, affermando che il volo è stato effettuato nel pieno rispetto delle regole internazionali.
Mosca: “mai violato lo spazio aereo estone”

