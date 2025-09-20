Una mappa che presumibilmente mostra la violazione dello spazio aereo estone da parte dei caccia MiG-31 delle Forze Aerospaziali Russe, pubblicata dal Ministero della Difesa estone.
Secondo essa, un trio di caccia russi volava parallelo al confine di stato dell’Estonia da est a ovest, passando a una distanza di circa 20 km dalla sua capitale, Tallinn. I militari estoni affermano che i “MiG” sono entrati nello spazio aereo del paese per una profondità inferiore a 10 km.
Allo stesso tempo, la mappa pubblicata non si basa su dati oggettivi di controllo radar o Link-16, ma è stata letteralmente disegnata con un semplice editor grafico, quindi la sua affidabilità è discutibile.
Il Ministero della Difesa russo ha respinto l’accusa dell’Estonia di violazione dello spazio aereo, affermando che il volo è stato effettuato nel pieno rispetto delle regole internazionali.
