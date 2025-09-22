Usa: “riconoscimento della Palestina degli alleati è simbolico”

Gli Stati Uniti hanno definito una “puramente simbolico” il riconoscimento di uno Stato palestinese da parte di diversi alleati chiave. “Il nostro obiettivo rimane una diplomazia seria, non gesti di scena”, ha detto un portavoce del Dipartimento di Stato. “Le nostre priorità sono chiare: il rilascio degli ostaggi, la sicurezza di Israele e la pace e la prosperità per l’intera regione, possibili solo senza Hamas”.

Ambasciatore palestinese all’Onu: riconoscimento Stato è passo storico

L’ambasciatore palestinese presso le Nazioni Unite, Riad Mansour, ha fatto riferimento al riconoscimento di uno Stato palestinese da parte di Regno Unito, Canada, Australia e Portogallo, definendolo un “passo storico”. Mansour ha anche chiesto di “intensificare le misure concrete contro Israele, in modo che Netanyahu e il suo governo si inginocchino e rispondano alla volontà del mondo e alla volontà del popolo”.

Arabia Saudita e Francia: conferenza Onu sulla soluzione a due Stati

Arabia Saudita e Francia presiederanno oggi a New York, nel quadro dell’80ma Assemblea generale delle Nazioni Unite, una conferenza sulla soluzione dei due Stati. Nelle scorse ore, Regno Unito, Canada, Australia e Portogallo hanno annunciato il riconoscimento dello Stato di Palestina. Oggi la stessa decisione dovrebbe essere annunciata dal presidente francese Emmanuel Macron. Nella giornata di sabato 20 settembre, Macron ha avuto un colloquio telefonico con il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, con cui ha discusso in particolare della recente adozione della Dichiarazione di New York sulla soluzione dei due Stati da parte di 142 Paesi.

“L’adozione della dichiarazione ha segnato una svolta nel tracciare un percorso verso una pace e una sicurezza durature in Medio Oriente”, ha scritto Macron su X. Secondo il presidente francese, la conferenza di oggi a New York potrà consentire “di compiere un ulteriore passo avanti nella mobilitazione della comunità internazionale”. Questa settimana oltre 140 leader mondiali saranno a New York per il vertice annuale dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. tgcom24.mediaset.it