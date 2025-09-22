Proteste pro Pal, guerriglia urbana a Milano

Non accennano a diminuire gli scontri tra le forze dell’ordine e i manifestanti scesi in strada oggi in occasione dello sciopero nazionale in solidarietà con la popolazione della striscia di Gaza. Continuano i lanci di fumogeni per disperdere i manifestanti. Sono stati esplosi anche diversi petardi.

Poche ore prima il corteo, partito alle ore 10 da piazzale Cadorna, era arrivato in stazione centrale tentando di superare i varchi e occupare lo scalo ferroviario. Ora i manifestanti si sono ritirati lungo via Vittor Pisani in direzione di Piazza Repubblica a poca distanza dalla fermata metro di Turati dove si trova il consolato degli Stati Uniti. Ai due lati del viale folle di curiosi e manifestanti distaccati dal gruppo principale urlando “Free, Free Palestine” e contestando le forze dell’ordine per la loro reazione.(ITALPRESS)

(ANSA) – MILANO, 22 SET – Con un fitto lancio di lacrimogeni, la polizia a Milano ha di fatto sgomberato il gruppo di manifestanti che, da circa due ore, cerca di entrare nella Stazione Centrale al termine del corteo per Gaza. Dall’interno dello scalo, le forze dell’ordine sono uscite in piazza Duca d’Aosta sparando numerosi lacrimogeni che hanno messo in fuga in manifestanti verso via Vittor Pisani.

In precedenza, dopo la chiusura dei cancelli della stazione, c’erano stati numerosi tentativi da parte dei manifestanti di entrare, lanciando oggetti contro le forze dell’ordine rimaste all’interno. Le forze dell’ordine, sia polizia che carabinieri in assetto antisommossa, stanno continuando ad avanzare spingendo i manifestanti sempre più verso via Vittor Pisani, il lungo viale che collega la Stazione Centrale con piazza della Repubblica, in direzione di via Turati. Prosegue il lancio di lacrimogeni al quale i manifestanti rispondono con tutto quello che trovano, da pietre a cestini dei rifiuti e anche biciclette. (ANSA)