Firenze pericolosa di sera, il lato criminale e degradato della città

Firenze è davvero pericolosa di notte? L’indagine choc

video di Simone Cicalone – Tutti conoscono la bellezza di Firenze, ma pochi sanno cosa succede quando cala la sera. La città dell’arte si trasforma in un luogo preda di criminalità e degrado? Le forze dell’ordine sono in difficoltà e i cittadini si sentono al sicuro?

Una città splendida, culla di arte e storia, che però nasconde un lato oscuro fatto di degrado, criminalità diffusa e insicurezza. Tra vicoli e piazze percorse ogni giorno da migliaia di turisti, si muove una realtà parallela fatta di microcriminalità gestita dalla malavita organizzata, persone abbandonate a vizi e dipendenze, e problemi psichiatrici lasciati senza alcun supporto.

In questo video, un tour notturno per le strade di Firenze per rispondere a queste domande. Parleremo con chi vive la città ogni giorno e vi mostreremo una realtà dura, lontana dal luccichio dei monumenti. Non è un video per tutti. È un racconto onesto su una città divisa tra il suo glorioso passato e un presente estremamente problematico.