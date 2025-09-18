Ricercato in Romania per tentato omicidio, arrestato a Caserta

La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato un cittadino rumeno di 22 anni gravato da Mandato di Arresto Europeo perché accusato di tentato omicidio nel suo paese di origine.

Durante l’ordinaria attività di controllo del territorio, nei pressi di Viale Carlo III di Borbone, la Squadra Volante ha fermato un’auto con a bordo alcuni soggetti di varia nazionalità. Uno di essi, mostratosi particolarmente nervoso, è risultato essere ricercato, da alcuni mesi, dall’autorità giudiziaria rumena che ha emanato nei suoi confronti un mandato di arresto europeo.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato associato alla Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, in attesa dell’estradizione.

