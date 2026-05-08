Tratta di esseri umani: arrestati latitante nigeriano e moglie

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Nel corso del pomeriggio del 6 maggio, a Sassari, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del locale Comando Provinciale, a conclusione di un’articolata attività di indagine, hanno rintracciato e tratto in arresto un uomo e una donna, di nazionalità nigeriana, destinatari di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Sassari a seguito di sentenza definitiva della Corte d’Assise d’Appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari.

I due soggetti risultavano infatti ricercati rispettivamente dal mese di dicembre 2023 e dal mese in corso, a seguito di condanne definitive irrogate perché ritenuti colpevoli del grave reato di tratta di esseri umani, per fatti commessi in Sardegna tra il 2013 e il 2017.

I fatti contestati sono stati accertati a seguito di prolungate indagini condotte dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Sassari che hanno documentato l’esistenza di un gruppo criminale che si occupava di trasferire tra il 2013 e il 2017 più persone provenienti dalla Nigeria, approfittando del loro stato di vulnerabilità, attraversando la Libia e giungendo sino a Porto Torres e Sassari, ponendo le vittime in grave pericolo per la vita o l’integrità fisica.

Nello specifico, l’uomo deve espiare una pena detentiva di diciannove anni, un mese e venticinque giorni di reclusione, mentre la donna è stata condannata definitivamente a dodici anni di reclusione. In virtù dello stato di latitanza dell’uomo che si protraeva dal dicembre del 2023, i militari dell’Arma hanno avviato una mirata attività investigativa che ha permesso di individuare l’abitazione in uso alla donna, sita in pieno centro storico, dove i Carabinieri, a seguito di un’accurata perquisizione, hanno scovato l’uomo che, nel tentativo di sottrarsi alla cattura, si era nascosto all’interno di un armadio.

Al termine delle formalità di rito, entrambi i soggetti sono stati tradotti presso la casa circondariale di Sassari – Bancali per l’espiazione delle rispettive pene.
www.carabinieri.it

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