Trattato pandemico, OMS: “superare gli ostacoli alla conclusione”

“Serve superare gli ostacoli alla conclusione del trattato sulle pandemie perchè, la prossima grande emergenza sanitaria non è una questione di se ma di quando”

E’ l’appello lanciato dal direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, che ha ricordato come dopo oltre tre anni di feroci negoziati, il 20 maggio è stato adottato un accordo internazionale sulla prevenzione e la lotta contro le pandemie che dovrà essere ratificato da 60 paesi nei prossimi anni.

“È nell’interesse di tutti i paesi che questo processo non venga ulteriormente ritardato” ha sottolineato il direttore. I negoziati sono da tempo in fase di stallo su questioni importanti, sottolinea l’Oms, come la sorveglianza delle pandemie, la condivisione dei dati sugli agenti patogeni emergenti e i benefici di vaccini, test e trattamenti. Per Ghebreyesus, l’urgenza ora è quella di trasformare questo risultato storico in realtà, finalizzando il sistema di accesso agli agenti patogeni e la condivisione dei benefici.

“L’obiettivo è che l’allegato sia adottato dall’Assemblea mondiale della sanità a maggio, seguito dalla firma e dalla ratifica dell’accordo sulla pandemia da parte degli Stati membri”, ha concluso. ANSA