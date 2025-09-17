Politico: von der Leyen citata in giudizio per diffamazione

Politico riporta che l’eurodeputato che ha guidato un voto di sfiducia fallito contro Ursula von der Leyen la sta citando in giudizio per diffamazione, dopo che lei avrebbe insinuato che stesse prendendo ordini dalla Russia

L’eurodeputato rumeno Gheorghe Piperea del gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei (ECR) ha detto che la Presidente della Commissione Europea ha scelto di “attaccarlo personalmente” nelle sue dichiarazioni durante il dibattito sulla sfiducia.

Piperea chiede scuse pubbliche ufficiali per le affermazioni della Presidente della Commissione Europea che, includevano accuse secondo cui coloro che hanno firmato erano “amici di Putin”, “estremisti” e propagatori di “teorie del complotto”. Secondo l’eurodeputato, un “numero significativo” di firmatari si è unito alla causa.

La causa è stata presentata presso la Corte UE, che non si è ancora pronunciata sulla sua ammissibilità. Mentre i casi di diffamazione sono solitamente gestiti dai tribunali nazionali, poiché la Corte UE decide solo sulla base del diritto UE,

Piperea sta utilizzando l’articolo 268 del Trattato sul Funzionamento dell’UE come base legale. Tale articolo afferma che l’UE deve “risarcire qualsiasi danno causato dalle sue istituzioni o dai suoi funzionari nell’esercizio delle loro funzioni”.

La Commissione ha rifiutato di commentare.

