Operazione anti-maranza: 111 arresti tra tra Milano e hinterland

Maxi operazione della polizia contro i “maranza”, 111 govani arrestati

Durante un’attività ad alto impatto scattata il 22 agosto in tutta Italia, gli agenti della squadra mobile, insieme ai poliziotti dell’ufficio prevenzione generale e dei commissariati, hanno portato a termine una serie di controlli e interventi nel centro di Milano e nelle zone più periferiche.

I numeri sono imponenti: 111 arresti tra giovani di età compresa fra i 18 e i 28 anni. Denunciate anche 59 persone, oltre a cinque minorenni arrestati e nove denunciati. Complessivamente sono state identificate 3.163 persone, di cui 349 minori, e controllati 150 veicoli.

Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati più di 120 grammi di cocaina, oltre 22 chili di marijuana e hashish, 20 grammi di eroina, insieme a 27 coltelli, pistole scacciacani, spray urticanti e perfino un machete. Tra la refurtiva recuperata figurano anche collane d’oro, telefoni cellulari, occhiali di marca, bilancini di precisione e quasi 130mila euro in contanti.

La rapina alla pensionata

Fra gli episodi più rilevanti c’è il fermo di un cittadino algerino irregolare, ritenuto responsabile di una rapina avvenuta il 30 agosto ai danni di una pensionata di 87 anni. L’anziana era stata spinta a terra e derubata di una collanina d’oro. Dopo giorni di ricerche, il giovane è stato rintracciato in viale Brianza e trovato con una bomboletta spray urticante, motivo per cui è stato denunciato anche per porto abusivo di armi.

Il maxi sequestro di droga a Rho

L’attenzione degli investigatori si è concentrata anche sullo spaccio tra i più giovani. Un’operazione della squadra mobile ha portato all’arresto di due italiani, del 38 e 33 anni, e al sequestro di circa 16 chili di marijuana, 13 di hashish, 1.100 sigarette elettroniche con olio di cannabis e funghi allucinogeni. Le sostanze sono state trovate in un appartamento di Rho insieme a circa 30mila euro in contanti.

