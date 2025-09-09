Milano, 87enne rapinata e scaraventata a terra: arrestato algerino

L’uomo, irregolare sul territorio nazionale, ha già numerosi precedenti per rapina, furto, rissa, porto d’armi improprie e droga

Non si è fermato neanche davanti all’età della sua vittima. Ha aggredito una 87enne in pieno centro a Milano, le ha strappato le collane dal collo facendola cadere a terra e poi è fuggito a bordo di un monopattino elettrico.

Nei giorni scorsi, però, sono scattate le manette per il presunto responsabile, arrestato dalla polizia.

Un ragazzo algerino di 24 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto dalla polizia. Ci sarebbe lui dietro la rapina avvenuta in via Crocefisso (zona Vetra) a Milano lo scorso sabato 30 agosto.

Tutto è successo poco dopo le 15. La vittima stava camminando all’incrocio con via Crocefisso quando è stata aggredita alle spalle da un giovane che, dopo averle messo una mano sulla spalla, l’ha scaraventata a terra e derubata, lasciandola dolorante sull’asfalto.

Le indagini e l’arresto

Le indagini sono state condotte dai falchi della Squadra Mobile di Milano, che ha acquisito le immagini delle telecamere della zona. Giovedì 4 settembre, intorno alle 14, i poliziotti hanno individuato il sospettato in viale Lunigiana, mentre si dirigeva verso la Stazione Centrale.

Il giovane, irregolare sul territorio e già con numerosi precedenti per rapina, furto, rissa, porto d’armi improprie e droga, è stato trovato con gli abiti utilizzati il giorno del colpo, nascosti nello zaino. Per lui è scattato il fermo di indiziato di delitto per rapina aggravata: al termine degli accertamenti è stato accompagnato nel carcere di San Vittore, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

