Stroncata da un malore improvviso, Eleonora muore a 20 anni

Eleonora Bagoli è morta al Civile di Brescia, poco dopo il ricovero: aveva solo 20 anni. Si è sentita male in casa, a Poggio Rusco nel Mantovano, nella notte tra venerdì e sabato: la centrale operativa ha mobilitato ambulanza e automedica oltre all’elisoccorso decollato da Brescia, che ha poi provveduto al trasporto d’urgenza in ospedale. Ma purtroppo non c’è stato più nulla da fare.

Il ricordo

Eleonora Bagoli si era da poco diplomata e avrebbe presto iniziato a studiare all’università. “Doveva essere un giorno di festa e invece ci siamo trovati a piangere una nuova tragedia – scrive il sindaco di Poggio Rusco, Fabio Zacchi –: tante domande, nessuna risposta, solo la consapevolezza della fragilità della vita.

Eleonora era una brava ragazza: l’ho vista crescere, andare a scuola, partecipare al Consiglio comunale dei ragazzi, andare a lavorare per pagarsi l’università che avrebbe dovuto cominciare a breve. Quando si spezza una vita così giovane è un dolore immenso, ci stringiamo tutti ai suoi cari. Ci resta solo la speranza che questo sia un passaggio e che un domani ci rincontreremo tutti dove c’è solo amore. Ciao Eleonora”.

