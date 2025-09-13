In auto con 200mila euro in contanti, cinese denunciata per riciclaggio

ImolaOggiCRONACA, News 2025

polizia stradale

BRESCIA, 13 SET – Oltre 200mila euro in contanti nascosti in auto: è quanto hanno scoperto gli agenti della Polizia Stradale di Brescia durante un controllo sull’autostrada A4, all’altezza del casello di Brescia Centro. A trasportarli una 37enne cittadina cinese residente a Vicenza, regolare sul territorio nazionale, che non ha saputo giustificarne la provenienza.

La donna, alla guida di un’Audi A3, è stata fermata perché viaggiava senza le luci anabbaglianti accese. Agitata alla vista degli agenti, ha dichiarato di non avere con sé il triangolo rifrangente, ma il suo comportamento ha insospettito i poliziotti che hanno deciso di approfondire i controlli.

All’interno del veicolo sono state così trovate due buste, una sotto il sedile e l’altra nella borsetta, contenenti complessivamente circa 200mila euro. La somma è stata sequestrata e la donna denunciata per riciclaggio alla Procura di Brescia, oltre che sanzionata per diverse violazioni al Codice della Strada. Sono in corso indagini per accertare la provenienza del denaro. (ANSA)

Articoli correlati

guardia di finanza

Verona, scoperta banca clandestina gestita da cinesi

Operazione contro la criminalità cinese

Operazione contro la criminalità cinese in Italia: 13 arresti e 31 denunce

porto Tieste

Trieste, indagato Commissario Autorità portuale

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *