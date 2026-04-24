Immigrati irregolari in ditta tessile, arrestata imprenditrice cinese

PRATO – Su 13 dipendenti della ditta tessile 10 erano immigrati irregolari cinesi, etÃ tra i 20 e i 60 anni, impiegati per 14 ore al giorno, con due pause di mezz’ora per mangiare e pagati a cottimo, 0,60 centesimi a pezzo cucito, per complessivi 800 e 900 euro al mese oltre all’alloggio in un dormitorio dirimpetto al laboratorio o in un appartamento.

E’ quanto Ã¨ stato scoperto a Prato in un’operazione dei carabinieri pratesi e dei militari del nucleo tutela lavoro Gruppo Roma e di quelli dell’ispettorato del lavoro di Perugia, coordinati dalla procura della cittÃ toscana. Arrestata la titolare, un imprenditrice cinese, provvedimento di sequestro preventivo per l’azienda, Confezione Zhao, rende noto la procura in una nota.

Il blitz Ã¨ scattato martedÃ¬ sera in via Palestro: il portone dell’azienda era chiuso ma dall’esterno si sentivano i macchinari accesi. “Cruciale per la determinazione della flagranza di reato – spiega la procura – l’uso di una body-cam attraverso una finestra”: ha “ripreso la titolare mentre impartiva ordini concitati ai lavoratori” perchÃ¨ “si nascondessero. Solo dopo alcuni minuti di attesa la donna ha acconsentito ad aprire il portone”.

All’interno i militari si sono cosÃ¬ trovati davanti solo l’imprenditrice e i tre dipendenti regolari, scoprendo poi che gli altri dieci irregolari si erano nascosti anche sotto cumuli di tessuti oltre che sotto i tavoli, in bagno e in cucina. Gli accertamenti avrebbero anche riscontrato “l’assoluta carenza” di tutele in materia di salute e sicurezza dei lavoratori – manomessi tra l’altro i dispositivi di sicurezza dei macchinari – e condizioni “alloggiative degradanti”.

Alla titolare contestati i reati di assunzione dei migranti irregolari e di sfruttamento del lavoro aggravato dall’approfittarsi dello stato di necessitÃ dei lavoratori. Quelli privi di permesso, spiega la procura, “hanno ritenuto di non fornire alcun contributo”, cosÃ¬ sono state attivate le procedure d espulsione: la collaborazione con la giustizia, si ricorda, avrebbe invece consentito di ottenere il permesso di soggiorno. (ANSA)