Prato, sequestrati 47.000 articoli cinesi potenzialmente dannosi per la salute

PRATO, 19 GEN – Sequestro amministrativo a Prato di oltre 47.000 articoli irregolari, prodotti non sicuri e potenzialmente dannosi per la salute pubblica, in un’attivitÃ commerciale gestita da cittadini della Cina nella zona industriale Macrolotto 0. I 47.000 prodotti sono risultati privi delle informazioni di sicurezza e delle indicazioni obbligatorie previste per la loro commercializzazione.

L’operazione delle Fiamme gialle ha permesso di sottrarre al mercato beni non sicuri che avrebbero potuto fruttare oltre 330.000 euro di profitti illeciti, prevenendo rischi per la salute dei consumatori e tutelando gli operatori economici che operano nel rispetto delle regole, in termini di contrasto delle forme di concorrenza sleale.

Ci sono stati servizi di appostamento, pedinamento ed osservazione del punto vendita, nonchÃ© consultazione delle banche dati. Oltre al sequestro amministrativo degli articoli, la guardia di finanza ha segnalato la situazione alla Camera di Commercio per i procedimenti sanzionatori previsti. (ANSA)