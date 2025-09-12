Su auto rubata in fuga dalla polizia, albanese si schianta e muore

ImolaOggiCRONACA, News 2025

polizia rapina

BOLOGNA, 12 SET – Incidente stradale alle 5 di questa mattina in via Murri a Bologna. Dalle prime informazioni sembra che un veicolo, durante un inseguimento con la Polizia, si sia schiantato contro un palo della luce e contro altre vetture in sosta.

Nello schianto è morto un giovane di 18 anni di origine albanese. Con lui a bordo dell’auto, risultata rubata, c’era un altro connazionale, 19enne, rimasto ferito. Il sinistro si è verificato all’altezza dell’incrocio con via dei Lamponi. Al momento via Murri è chiusa per i rilievi. (ANSA).

Articoli correlati

auto dei CC in frenata mentre Ramy cade

Morte Ramy, l’amico e il carabiniere accusati di omicidio stradale

Amico di Ramy assolto dal Tribunale, era imputato per droga

spara

Sorprende ladri in casa, proprietario spara: albanese trovato morto

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *