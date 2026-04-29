Ruba un camion e muore per sfuggire alla polizia

Un uomo di identitÃ sconosciuta Ã¨ morto nella tarda serata di lunedÃ¬ 27 aprile dopo essere saltato fuori dal camion che stava guidando. Cercava di sfuggire dalla pattuglia che lo inseguiva, lungo la statale 26, a Saint-Denis, poco a valle delle case del Breil di ChÃ¢tillon e poco distante dalla base per gli elicotteri della Air Green.

Lâ€™uomo stava cercando di far perdere le sue tracce alle forze dellâ€™ordine: dopo aver eluso un posto di blocco a ChÃ¢tillon, ha fatto inversione e si sarebbe gettato dalla portiera del mezzo in corsa, cadendo sullâ€™asfalto. I fatti sono successi attorno alle 23,30. Sullâ€™accaduto lavora la polizia – sotto il coordinamento della procura â€“ che ha ricostruito la dinamica del furto, individuato e arrestato Â«in flagranza di reatoÂ» i due complici. La procura spiega che Â«sono in corso tutte le attivitÃ investigative finalizzate alla completa ricostruzione dei fattiÂ».

Il furto del Trakker Iveco

Pochi minuti prima dellâ€™incidente mortale, con lâ€™aiuto dei due complici, lâ€™uomo aveva rubato un camion da cava, un Trakker Iveco bianco e rosso a tre assi. Era parcheggiato nellâ€™area di cava vicino al distributore dellâ€™Eni, a Champagne. Una volta a bordo, ha sfondato il cancello dellâ€™area di parcheggio grazie alla placca paracolpi anteriore del camion; si Ã¨ poi messo alla guida del mezzo, diretto fuori Valle.

A ChÃ¢tillon, ha trovato sulla sua strada un posto di blocco. Si Ã¨ fermato poco prima e ha fatto inversione, cercando di far perdere le proprie tracce, ma la pattuglia lo ha seguito. Poco dopo, lâ€™incidente: fatale Ã¨ stata la caduta Â«da quanto risulta dai primi accertamentiÂ» della polizia. Sul posto Ã¨ arrivata la Stradale per i rilievi; la circolazione Ã¨ rimasta ferma per circa unâ€™ora. Il mezzo rubato Ã¨ stato posto sotto sequestro.

La vittima del furto

Â«Parcheggio sempre il mezzo lÃ¬ al distributore â€“ racconta Alex Fabiano, titolare della EdilAlex di Verrayes, che ha sede poco distante dal luogo del furto â€“ e ieri (lunedÃ¬ 27, ndr) sera mi Ã¨ stato rubato. Ãˆ la prima volta che subisco un furto di questo tipo, ma abbiamo sentito di una banda che sta facendo una serie di furti mirati di Trakker della Iveco. Ne hanno rubati in tutto il Nord Italia e anche qui in Valle, nella zona di PonteyÂ». Tra le imprese edili, i furti segnalati sono numerosi e le forze dellâ€™ordine stanno indagando anche per ricostruire i movimenti della banda che prende di mira i Trakker. Â«Qualche mezzo Ã¨ stato ritrovato, qualcun altro noÂ» aggiunge Fabiano, che ha denunciato il furto ieri mattina allâ€™alba in questura, ad Aosta, e attende il dissequestro del mezzo.

La polizia lavora alla ricostruzione del furto e dellâ€™accaduto grazie alle telecamere di sorveglianza della zona. Dopo lâ€™incidente, nella zona del Breil si Ã¨ formata una coda in entrambe le direzioni, ma gli abitanti non hanno dato peso allâ€™accaduto perchÃ© gli incidenti stradali nella zona sono frequenti. Dalla procura e dalla questura Ã¨ stato tenuto il massimo riserbo sui fatti.

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