Netanyahu alla UE: “non ci sarà nessuno Stato palestinese”

Il Parlamento europeo ha approvato a maggioranza una risoluzione, presentata dai gruppi S&D, Verdi e Renew, sulla crisi a Gaza. Risoluzione in cui, tra l’altro, si “invita gli Stati membri a valutare la possibilità di riconoscere lo Stato di Palestina, nell’intento di realizzare la soluzione dei due Stati”. Immediata la replica di Netanyahu per il quale non ci sarà nessuno Stato palestinese.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che non ci sarà nessuno Stato palestinese. “Manterremo la nostra promessa che non ci sarà uno Stato palestinese, questo posto ci appartiene”, ha aggiunto, intervenendo alla cerimonia di firma di un importante progetto di insediamento nella Cisgiordania occupata a Maale Adumim, un insediamento israeliano appena a est di Gerusalemme.

L’Ufficio del premier israelian ha anche reagito con durezza – attraverso un post su X – alle parole di Sanchez: “Ha detto che la Spagna non può fermare la battaglia di Israele contro i terroristi di Hamas perché ‘la Spagna non ha armi nucleari’. Si tratta di una palese minaccia genocida contro l’unico Stato ebraico al mondo. A quanto pare, l’Inquisizione spagnola, l’espulsione degli ebrei dalla Spagna e lo sterminio sistematico degli ebrei durante l’Olocausto non sono sufficienti per Sanchez. Incredibile”.

La polemica è nata dal fatto che, qualche giorno fa , Sanchez aveva annunciato le nuove misure predisposte dal suo governo per “fermare il genocidio a Gaza” e, in quel contesto, aveva osservato: “La Spagna, come sapete, non ha bombe nucleari, né portaerei o grandi riserve di petrolio, da soli non possiamo fermare l’offensiva israeliana. Ma questo non significa che smetteremo di provarci. Perché ci sono cause per cui vale la pena lottare, anche se non è solo nelle nostre mani vincerle”. Adnkronos