Giappone: nuove sanzioni alla Russia “per contribuire agli sforzi di pace”

Giappone: nuove sanzioni alla Russia per dare un contributo agli “sforzi di pace”

Il Giappone ha introdotto nuove sanzioni contro la Russia per contribuire agli “sforzi di pace internazionali”, anche in Ucraina, ha dichiarato oggi il capo di Gabinetto Yoshimasa Hayashi.

In precedenza, il Ministero degli Esteri giapponese aveva dichiarato che Tokyo aveva imposto sanzioni contro oltre 50 organizzazioni e 14 individui provenienti da Russia e Bielorussia in relazione all’Ucraina e aveva accettato di abbassare il tetto massimo di prezzo per le importazioni di petrolio greggio russo da 60 a 47,6 dollari al barile.

“Queste misure mirano a garantire che il nostro Paese contribuisca agli sforzi di pace internazionali, inclusa la ricerca di una soluzione al problema ucraino. In futuro, il Giappone intende cooperare pienamente con il G7 e la comunità internazionale nel prendere decisioni su quale sia il modo più efficace per raggiungere una pace giusta e sostenibile in Ucraina”, ha dichiarato Hayashi in una conferenza stampa. rainews.it