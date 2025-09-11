Venezia, turisti ebrei aggrediti da gruppo di nordafricani

Una coppia di turisti ebrei – un cittadino americano e la moglie israeliana – è stata aggredita nella notte tra il 7 e l’8 settembre a Venezia da una decina di uomini nordafricani al grido di ‘Free Palestine’. Lo riporta la stampa locale.

L’episodio è iniziato poco dopo mezzanotte presso un chiosco in Strada Nuova, all’altezza di Santa Fosca, quando il gruppo ha notato l’abbigliamento della tradizione ebraica ortodossa.

Dopo i primi insulti, in particolare da parte di un trentunenne tunisino, la coppia ha cercato di allontanarsi ma è stata inseguita – tra frasi ingiuriose e simulazioni di atti sessuali – e accerchiata. Qui un componente del gruppo ha aizzato contro di loro il proprio rottweiler senza museruola, mentre il trentunenne ha schiaffeggiato l’uomo fingendo di volergli porgere la mano. Infine contro la coppia è volata una bottiglia di vetro, che andando in frantumi per terra ha ferito la donna alla caviglia. ANSA

