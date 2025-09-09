Malore improvviso, muore padre di 3 figli

ImolaOggiCRONACA, News 2025

Mauro Marzetti

Monteprandone (provincia di Ascoli Piceno) in lutto per la scomparsa di Mauro Marzetti

Conosciuto da tutti come “Matorra”, è stato stroncato da un malore improvviso nella sua abitazione di Centobuchi. Inutili i tentativi di rianimazione.

Marzetti, 51 anni, era molto conosciuto nel territorio per la sua lunga attività nel settore della ristorazione: aveva gestito lo storico “Galway Pub” di Grottammare e successivamente il “Burger Beach” sul lungomare. In passato aveva lavorato anche al Verbena di Porto d’Ascoli e condotto l’agriturismo “Il Sapore della Luna” a Monteprandone.

Appassionato di calcio e tifoso della Sambenedettese, lascia un ricordo affettuoso tra amici, conoscenti e clienti. Era papà di tre figli.
www.leggo.it

