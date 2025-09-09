Magdeburgo, “richiedente asilo” uccide donna a coltellate in strada

A Magdeburgo, in Germania, un richiedente asilo siriano ha dato la caccia a una donna in pieno giorno. I testimoni hanno assistito con orrore all’inseguimento della donna attraverso una strada pedonale con un coltello, riducendo la distanza mentre lei correva per salvarsi la vita. La donna ha cercato di fuggire in un edificio, ma l’uomo si è introdotto con la forza e l’ha pugnalata ripetutamente fino a farla crollare e morire sul pavimento.

Non è stato un caso. È stata un’esecuzione pubblica, compiuta sotto gli occhi di tutti, mentre la gente comune trascorreva le sue giornate. Una donna massacrata sotto gli occhi della città, un’altra vita distrutta da un migrante accolto dallo Stato e non controllato.

(Ian Miles Cheong, giornalista e scrittore, su X)