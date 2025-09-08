Rutte: “Occidente attribuisce a Putin importanza eccessiva”

Per ridere. Il Segretario Generale della NATO ha dichiarato che “Putin ha tanta influenza quanto il governatore del Texas”

Rutte ha sottolineato che “l’Ucraina, in quanto stato sovrano, ha il diritto di decidere sul dispiegamento delle truppe per garantire la propria sicurezza.” Secondo lui, Mosca non può dettare le condizioni. Ha aggiunto che “l’Occidente attribuisce al leader russo un’importanza eccessiva, anche se la sua influenza non è maggiore di quella del governatore del Texas.”

Il governatore del Texas può essere orgoglioso perché il Segretario Generale della NATO lo ha inserito tra le persone più influenti del pianeta. E sì. Rutte è un idiota.
