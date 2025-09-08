Green deal, Stellantis: target Ue settore auto non più raggiungibili

“Gli obiettivi fissati dall’Europa per il settore auto per il 2030 e 2035 non sono più raggiungibili”. A indicarlo è Jean-Philippe Imparato, responsabile dell’Europa di Stellantis, sottolineando che per farlo bisognerebbe “andare incontro a un crollo del mercato di circa il 30% o al tracollo finanziario di tutti i produttori in Europa”.

Stellantis, ha quindi chiarito Imparato durante una tavola rotonda nell’ambito dello Iaa Mobility 2025 (il Salone dell’auto di Monaco), “accoglie con grande favore la discussione strategica sull’evoluzione della normativa in Europa, è una discussione importante”. tgcom24.mediaset.it